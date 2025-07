Al Festival dei Sapori – 52° Sagra del Cecatiello l’attesa esibizione della scuola di danza ‘Asd Enjoy’

Tempo di lettura: 2 minuti Manca meno di un mese al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 52° Sagra del Cecatiello e già a Paupisi c'è aria di sagra. Il piccolo borgo ai piedi del Taburno è pronto ad accogliere le migliaia di persone per degustare i gustosissimi piatti della cucina paupisana, in primis il re della sagra il Cecatiello, poi la padellaccia, spezzatino, montanare e tanto altro ancora. Tanti gli appuntamenti all'interno della Sagra del Cecatiello, tra l'altro Sagra di Qualità: dal 28 al 31 agosto saranno tanti gli artisti, i gruppi musicali e le attrazioni. E per la prima volta al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada si esibirà una scuola di danza, la Asd Enjoy.

Sagra o’ Cecatiello a Torre Le Nocelle - Il 26 e 27 luglio 2025, la piccola e accogliente località di Felette si prepara ad accogliere residenti e visitatori per la nuova edizione della Sagra o’ Cecatiello, l’evento estivo che celebra una delle paste fatte a mano più amate della tradizione campana.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 52°Sagra del Cecatiello in programma a Paupisi dal 28 al 31 agosto, organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi, le associazioni presenti sul territorio con circa 160 volontari e con il patrocinio del Gal Taburno, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Unpli Provinciale, Coldiretti e Cia, tutti i venditori ambulanti ed espositori di artigianato locale che hanno intenzione di partecipare all'evento dovranno far pervenire presso il Comune di Paupisi la richiesta di autorizzazione occupazione suolo pubblico per i giorni 28, 29, 30 e 31 agosto inviandola tramite e-mail al seguente indirizzo: poliziamunicipalepaupisi@gmail.

Paupisi si prepara alla 52ª Sagra del Cecatiello: sapori, arte e tradizione dal 28 al 31 agosto - Oltre 160 volontari, stand gastronomici, spettacoli, artigianato e tradizioni per la storica festa riconosciuta come “Sagra di Qualità” e con il Cecatiello inserito tra i PAT.

