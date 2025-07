Al Castello di Montecuccolo un concerto in ricordo di Francesco Benozzo

Sabato 2 agosto alle 21, il Castello di Montecuccolo, apre le sue porte per onorare la vita e l’opera di Francesco Benozzo, prematuramente scomparso lo scorso 22 marzo. A dedicare canti e suoni alla sua memoria saranno Barbara Zanoni, con il concerto Dal Crepuscolo - canti nudi di mutamento, ed. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Al castello di Montecuccolo una festa medievale nel 700° di Zappolino e della secchia rapita - Il 21 e il 22 giugno prendono il via le celebrazioni per il 700° della battaglia di Zappolino e della secchia rapita con una festa medievale dedicata ai guelfi e ai ghibellini che si svolgerà nella cornice del castello di Montecuccolo.

La regina ’Mary of Modena’ al castello di Montecuccolo - Si terrà domani sera nella cornice scenografica del castello di Montecuccolo (sipario aperto alle 21) la seconda replica modenese dello spettacolo teatrale ‘Mary of Modena’, un viaggio emozionante scritto e interpretato da Natalia Milanese che riporta in vita una regina dimenticata dalle origini geminane.

Serata al Castello di Montecuccolo tra artigiani del gusto e raccolta fondi - Con un grande evento, il Castello di Montecuccolo (Pavullo) ritorna per una sera agli antichi fasti di quando era residenza di una delle casate più importanti dello stato Estense, ed è proprio ’ Il ritorno di Raimondo ’ il nome dato all’evento dagli organizzatori.

