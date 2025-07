Akinsanmiro Inter è subito gol con il Pisa! Il centrocampista di proprietà del Pisa a segno contro l’Empoli in amichevole

Akinsanmiro Inter, il giovane talento segna al Castellani con la maglia del Pisa: l’Inter osserva con attenzione la crescita del classe 2004. Cresce e si mette in mostra Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 di proprietĂ dell’ Inter, attualmente in prestito al Pisa. Nell’amichevole disputata oggi al Castellani di Empoli, il giovane nigeriano ha firmato la sua prima rete con la maglia nerazzurra toscana, confermando le qualitĂ che da tempo ne fanno un profilo monitorato con grande attenzione dalla dirigenza interista. Il test amichevole tra Empoli e Pisa si è chiuso sul punteggio di 3-2 per i toscani nerazzurri, ma a sbloccarlo è stato proprio Akinsanmiro, che ha trovato il gol del vantaggio dopo appena tre minuti di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akinsanmiro Inter, è subito gol con il Pisa! Il centrocampista di proprietĂ del Pisa a segno contro l’Empoli in amichevole

Pisa, primo gol per Akinsanmiro nell'amichevole vinta dai nerazzurri contro l'Empoli - Prima gioia personale per il centrocampista di proprietà dell'Inter Ebenezer Akinsanmiro, che quest'oggi ha segnato il primo gol con la maglia del Pisa, nell'amichevole giocata al Castellani di Empoli ... msn.com scrive

Empoli-Pisa 2-3, marcatori e tabellino dell'amichevole: Gilardin sorride con Akinsanmiro, Tourè e Meister - Il Pisa fa sua l'amichevole del 'Castellani' contro l'Empoli: Shpendi rimonta l'uno- Lo riporta msn.com