Sketchers lancia le nuove scarpe per bambini con alloggiamento per AirTag. Anche in Italia, per i modelli GO RUN Elevate 2.0, aiutano i genitori a localizzare i figli. Ma che succede se un bambino ha un iPhone?. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - AirTag nel tallone, ecco le scarpe Skechers che aiutano i genitori a sapere dove sono i figli