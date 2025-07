Ahsoka stagione 2 | ritorno di Hayden Christensen in un ruolo chiave come Anakin Skywalker

il ritorno di hayden christensen nella saga di star wars. Le recenti speculazioni riguardanti la presenza di Hayden Christensen come Fantasma della Forza nella nuova trilogia di Star Wars non si sono concretizzate. L’attore ha già fatto il suo atteso ritorno nel ruolo di Anakin Skywalker Darth Vader in alcune produzioni recenti. Il suo coinvolgimento più significativo si è verificato all’interno della serie Obi-Wan Kenobi, dove ha ripreso il personaggio con grande entusiasmo da parte dei fan. partecipazioni e ruoli nelle serie televisive. Nell’ambito delle produzioni dedicate all’universo di Star Wars, Hayden Christensen ha interpretato nuovamente il personaggio anche in Ahsoka. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

