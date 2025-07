Ahsoka – Stagione 2 | Hayden Christensen avrà un ruolo più importante come Anakin Skywalker

Dopo che le voci secondo cui sarebbe apparso come Fantasma della Forza nella trilogia sequel di Star Wars non si sono concretizzate, Hayden Christensen ha comunque fatto il suo tanto atteso ritorno nella saga nei panni di Anakin Skywalker Darth Vader in Obi-Wan Kenobi. L’attore, che è nel tempo diventato una figura amata dai fan di Star Wars, ha poi ripreso il ruolo in Ahsoka sia come Fantasma della Forza che come ologramma. Il finale della prima stagione si è poi concluso preparando il terreno per un ruolo molto più importante di Anakin su Peridia, quando la serie tornerà con la seconda stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it