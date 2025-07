Agroalimentare in crescita | Potrebbe aumentare l’importazione via nave

Al porto di Ravenna resta positivo il trend dei prodotti agroalimentari: nei primi cinque mesi dell’anno hanno segnato un +22%, con i cereali in rialzo del 93,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nello scalo opera Docks Cereali, in grado di immagazzinarne 400mila tonnellate. Si tratta del piĂą grande terminal del Mediterraneo per lo stoccaggio e la movimentazione di merci secche alla rinfusa. Ma cosa riserverĂ la seconda parte dell’anno ai porti cerealicoli adriatici, Venezia e Ravenna, e in particolare Ravenna? La previsione è che il quarto trimestre e l’inizio del 2026 saranno impegnativi, in quanto ricchi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agroalimentare in crescita: "Potrebbe aumentare l’importazione via nave"

Prandini (Coldiretti): Sburocratizzare e fermare i dazi per consolidare la crescita dell’agroalimentare del Sud - Tempo di lettura: 2 minuti Il ruolo del mezzogiorno nell’ambito della politica economica italiana e i vantaggi delle semplificazioni proposte dalla Zes sono stati fra i temi affrontati dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini  alla quarta edizione del Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria).

L’impegno di Confartigianato. L’economia vista da Menichelli: "Agroalimentare in crescita, dobbiamo puntare sul turismo" - Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, fa il punto sullo stato di salute dell’economia nel territorio ed evidenzia il prezioso ruolo dell’informazione locale.

Agroalimentare, crescono le esportazioni del “Made in Italy” - Secondo il Rapporto 2024 del Centro CREA Politiche e Bioeconomia, le esportazioni del settore crescono dell’8,7% ... interris.it scrive

Lieve crescita del pil nel primo trimestre 2025 con segnali di ripresa nel settore agroalimentare - Nel primo trimestre 2025 il pil italiano cresce dello 0,7%, trainato da agricoltura e industria, mentre i servizi calano leggermente; aumentano esportazioni agroalimentari verso Stati Uniti, Spagna e ... Scrive gaeta.it