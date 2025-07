Agroalimentare il prezzo dei dazi | Costi alti per vino e trasformati

Non sarà la frutta fresca, bandiera dell’identità agroalimentare cesenate e romagnola, a subire l’effetto più drammatico dei dazi statunitensi. Non sono significative, infatti, le produzione locali del fresco che vanno verso gli Usa. Ne soffrono però sia il vino che i trasformati. Uno sguardo sul vino - che sarà soggetto ad una percentuale del 15 per cento comprensivo (pare) di ogni altro balzello - lo restituisce Lorenzo Tersi, cesenate e manager del mondo vinicolo a livello nazionale: "Per le grandi aziende romagnole come Caviro, Cevico, Podere Dal Nespoli e Cesà ri che esportano almeno il 50 per cento della loro produzione l’effetto sarà negativo, ma non drammatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

