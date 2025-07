Agricoltura motore trainante Cresce più di industria e servizi

Il lavoro nelle campagne è il motore dell’occupazione in Toscana. E’ il settore che è cresciuto di più nell’ultimo anno (+5,8%): più di industria (+1%), costruzioni (4,5%), terziario (3,1%) e pubblica amministrazione, istruzione e sanità (+2,1%). Un trend che ha trovato solidità e continuità anche nel primo trimestre del 2025: il numero di occupati nel settore primario ha registrato un balzo del 3,5% superando le 37mila unità . Lo rivela Coldiretti Toscana sulla base dei dati Irpet. "L’ottima performance dell’occupazione lungo tutto il 2024 e nella prima parte dell’anno è figlia di una annata positiva nelle campagne e in particolare di settori strategici come viticoltura e vino che occupano un terzo di tutta la forza lavoro ma anche negli agriturismi di cui siamo leader in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it