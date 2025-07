Agoumé Inter ufficiale! Il Siviglia riscatta anche l’altro 40% | 4 milioni nelle casse nerazzurre

Agoumé Inter, nuova plusvalenza: dopo il primo 50%, il Siviglia riscatta anche l’altro 40% a disposizione. Ai nerazzurri resta il 10% della rivendita. Arrivano altri 4 milioni di euro per l’ Inter da una cessione ormai completata. Il Siviglia, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver riscattato un ulteriore 40% del cartellino di Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2002, arrivato in Andalusia nella scorsa finestra di mercato invernale. Dopo aver già acquisito il 50% dei diritti sportivi nei mesi precedenti, il club spagnolo ha ora il 90% del cartellino, mentre l’Inter mantiene un residuo 10% che potrebbe generare ulteriori introiti in caso di futura rivendita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Agoumé Inter, ufficiale! Il Siviglia riscatta anche l’altro 40%: 4 milioni nelle casse nerazzurre

