‘Agosto io ci sono’ anche Att protagonista dell’iniziativa di Confesercenti Firenze

Firenze, 30 luglio 2025 - Anche quest’anno l’Associazione Tumori Toscana è protagonista dell’iniziativa ‘Agosto io ci sono!’, rilanciata da Confesercenti Firenze, in collaborazione con la Città Metropolitana ed il Comune di Firenze. Grazie all’iniziativa “Agosto io ci sono”, giunta alla 18esima edizione, sui siti istituzionali (e profili social) di Confesercenti Firenze ( https  :firenze.confesercenti.it  ) della Città Metropolitana ( www.cittametropolitana.fi.it ) e del Comune di Firenze ( www.comune.fi.it ) sarà disponibile un elenco con aperture e chiusure nel mese di agosto delle attività aderenti sul territorio (resterà aperto per tutta l’estate il 75% delle attività , compresi gli oltre 100 mercati rionalisettimanali della città , fra cui lo Storico Mercato Centrale Firenze). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Agosto io ci sono’, anche Att protagonista dell’iniziativa di Confesercenti Firenze

In questa notizia si parla di: firenze - confesercenti - agosto - sono

Al via l'ultimo weekend di luglio con una stima di 6,4 mln di presenze in Italia. E' quanto emerge dall'analisi realizzata per Assoturismo Confesercenti Nazionale Vai su Facebook

Agosto io ci sono, anche ATT protagonista dell'iniziativa di Confesercenti Firenze; Confesercenti Grosseto: turismo, luglio in calo si punta su agosto. L'analisi della stagione turistica da Follonica a Orbetello; “Agosto io ci sono”: anche nel 2025 l’iniziativa Confesercenti per i negozi aperti durante l’estate.

‘Agosto io ci sono’, anche Att protagonista dell’iniziativa di Confesercenti Firenze - “I professionisti del nostro staff medico saranno, come sempre, a fianco dei malati”, dottoressa ... Riporta lanazione.it

Commercio, Confesercenti rilancia 'Agosto io ci sono': cresce il numero di attività sempre aperte - Come già negli ultimi 18 anni, anche per il 2025 Confesercenti ha provveduto, nelle scorse settimane, ad inviare un questionario a tutte le attività del settore in modo da raccogliere, per tempo, sul ... Secondo 055firenze.it