Agguato a Ponticelli uomo ferito alle gambe da 4 colpi di pistola

Il 44enne ferito alle gambe nel quartiere Ponticelli di Napoli è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare. Indaga la Polizia. Quattro proiettili alle gambe in piena mattina. È accaduto oggi a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, dove un uomo di 44 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Agguato a Ponticelli, uomo ferito alle gambe da 4 colpi di pistola

