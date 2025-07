Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 44 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Ponticelli, periferia orientale di Napoli, mentre era nella sua abitazione. Il ferimento è avvenuto nella prima mattina, in via Molino Salluzzo, dove la Polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione da parte di operatori del 118. La vittima è stata centrata alle gambe da quattro colpi d’arma da fuoco. Il ferito è stato portato all’Ospedale del Mare, in codice rosso ma non in pericolo di vita. Indagano gli agenti del Commissariato Ponticelli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Agguato a Ponticelli: entrano in casa e gli sparano alle gambe