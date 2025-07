Agguato a Ponticelli entra in casa e spara | pregiudicato ferito da 4 colpi di pistola

È stato raggiunto da quattro colpi di pistola agli arti inferiori mentre si trovava in casa, da solo, in piena notte. Un agguato in piena regola quello avvenuto alle prime ore di oggi, martedì 30 luglio, nel quartiere Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli. Agguato a Ponticelli, entra in casa e spara: pregiudicato ferito da . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

