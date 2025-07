Aggressione tra giovani a piazza Roma | rafforzati i controlli delle forze dell’ordine

Le Istituzioni rispondono agli episodi di violenza in piazza registrati in particolare pochi giorni fa. Sono stati rafforzati i controlli sul territorio ed avviate misure per rafforzare la conoscenza e l'adesione ai valori del rispetto delle leggi e del senso civico utilizzando corsi d'istruzione dedicati nelle Aule scolastiche. Questo è emerso al termine della riunione del Comitato dell'Ordine e sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Rafaella Moscarella che si è riunito questa mattina a richiesta del Sindaco del capoluogo Clemente Mastella dopo quanto accaduto nella centralissima piazza Roma dove è comparsa una bottiglia rotta per ferire un avversario dopo essere stato colpito da pugni e calci.

