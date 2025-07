Aggressione antisemita in autogrill I pm indagano per odio razziale Tre identificati grazie al filmato

di Anna Giorgi e Nicola Palma MILANO Vivono nell’hinterland milanese e non erano giĂ noti per la partecipazione a manifestazioni pro Pal nĂ© per l’appartenenza a realtĂ antagoniste. Ecco i profili dei primi tre identificati nell’indagine della Digos sul raid antisemita di domenica sera nell’area di sosta Villoresi Ovest dell’A8. Stando a quanto risulta, i volti dei tre sarebbero tra quelli immortalati nel filmato circolato due giorni fa sul web, girato col cellulare proprio dall’uomo finito nel mirino perchĂ© indossava la kippah. Di conseguenza, i tre potrebbero aver preso parte all’ aggressione verbale nei confronti del cinquantatreenne francese di religione ebraica, entrato in autogrill con il figlio di 6 anni per andare in bagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it