Aggressione all' autogrill | identificati tre sospetti

La prontezza di registrare i volti di chi lo stava insultando ha pagato: il 52enne turista francese, rabbino in vacanza con la sua famiglia in Italia, ha permesso alle forze dell'ordine di identificare con nome e cognome alcuni soggetti che hanno partecipato all' aggressione verbale nell'area di servizio Villoresi Ovest lungo l'autostrada A8. A riferirlo è il quotidiano La Repubblica, che sottolinea come siamo al momento tre le persone individuate nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Milano con l'ipotesi di reato di percosse aggravate dall'odio razziale. Sono in tutto 15, però, le persone sulle quali si indaga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Š Ilgiornale.it - Aggressione all'autogrill: identificati tre sospetti. Gli accusati: "Offesa una donna palestinese, noi aggrediti per primi"

Aggressione ai turisti ebrei in autogrill, identificate tre persone: “Percosse e odio razziale” - La procura di Milano, grazie alle immagini delle telecamere nella stazione di servizio di Villoresi Ovest, sta dando un nome a chi ha insultato e picchiato l’uomo davanti a suo figlio

Aggressione choc in autogrill contro famiglia di ebrei. “Razzisti antisemiti” | VIDEO - Ennesima aggressione ai danni degli ebrei: in provincia Milano degli ebrei francesi sono stati aggrediti in un autogrill al grido di “Free Palestine”.

Aggressione antisemita in autogrill a Milano, ‘A casa, assassini!’ - (Adnkronos) – Padre e figlio, con in testa la kippah, insultati in un'area di sosta sulla Milano laghi, mentre facevano la fila per il bagno, al grido di 'Palestina libera'.

Tre identificati per l’aggressione a un turista francese con kippah e suo figlio nell’autogrill di lainate - Tre uomini italiani sospettati di aver aggredito un turista francese con kippah e il figlio a Lainate, sull’autostrada A8 vicino Milano, in un episodio di odio razziale sotto indagine. Si legge su gaeta.it

Aggressione antisemita in autogrill, si cerca gruppo di 15 persone: tre identificate grazie al video e indagate per odio razziale - I primi profili rintracciati dalla Digos: sono residenti nell’hinterland e non sono mai censiti ai cortei pro Palestina. Lo riporta msn.com