Aggressione all' autogrill | identificate tre persone per gli insulti antisemiti

La prontezza di registrare i volti di chi lo stava insultando ha pagato: il 52enne turista francese, rabbino in vacanza con la sua famiglia in Italia, ha permesso alle forze dell'ordine di identificare con nome e cognome alcuni soggetti che hanno partecipato all' aggressione verbale nell'area di servizio Villoresi Ovest lungo l'autostrada A8. A riferirlo è il quotidiano La Repubblica, che sottolinea come siamo al momento tre le persone individuate nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Milano con l'ipotesi di reato di percosse aggravate dall'odio razziale. " Ho cercato di allontanarmi ma si sono scagliati contro di me, almeno in tre mi hanno colpito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aggressione all'autogrill: identificate tre persone per gli insulti antisemiti

