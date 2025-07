Aggressione al titolare del kebab di Via Roma processo immediato per due fratelli

«Sei un maiale, qui io sono il capo, posso fare quello che voglio, ti ammazzo, ammazzo tuo figlio». Sarebbero queste le frasi che il 34enne Salim Bouharid avrebbe rivolto contro il titolare del Istanbul City Kebab di via Roma a Treviso. Insieme al fratello 32enne Yassine i due marocchini. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: titolare - kebab - roma - aggressione

Task force dei vigili ad Eboli: chiuso un kebab, maxi multa per il titolare - Gli agenti della Polizia Municipale di Eboli hanno multato due attività commerciali (tra cui una vendita di kebab) al termine di mirati controlli.

Un uomo e una bimba di 3 anni mangiano un kebab e finiscono in ospedale: titolare del locale rischia il processo - Avevano mangiato entrambi un kebab e dopo alcune ore si erano sentiti male, tanto da finire in ospedale.

Aggressione al titolare del kebab di Via Roma, processo immediato per due fratelli; TREVISO | NUOVA AGGRESSIONE AL KEBAB DI VIA ROMA, DUE ARRESTI. HALIL: «ERANO ARMATI»; Cremona, “branco” di ragazzi picchia e accoltella il titolare di un kebab. Si alza l’allerta in centro.

Treviso, due fratelli aggrediscono e minacciano il titolare di un kebab ... - Ma nonostante abbiano seminato il caos tra via Roma e via Collalto in diverse occasioni e sabato sera siano stati arrestati per l’ennesimo episodio di violenza ai danni del titolare dell ... Da corrieredelveneto.corriere.it

Botte e minacce al titolare del kebab di via Roma: i fratelli Yassine e ... - Botte e minacce al titolare del kebab di via Roma: i fratelli Yassine e Salim Bouharid sono già tornati in libertà Sabato sera erano stati arrestati perché trovati nei pressi del locale ... Riporta ilgazzettino.it