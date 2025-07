Aggressione a Salerno | donna picchiata in strada in pieno giorno

Il litigio, le minacce, poi gli spintoni e l’aggressione fisica. Teatro della violenza la piazzetta Monsignor Bolognini, davanti al Santuario della Madonna del Carmine, a Salerno, nel pomeriggio del 29 luglio. Vittima una donna, forse di origine straniera, che dopo un litigio è stata insultata e minacciata dall’uomo che era con lei, probabilmente il compagno. P oi, secondo le ricostruzioni, l’uomo ha iniziato a frustrarla con la maglietta arrotolata, spintonarla e tirarla per i capelli verso il marciapiede per continuare col pestaggio, mentre intorno i passanti urlavano e riprendevano la scena coi cellulari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Aggressione a Salerno: donna picchiata in strada in pieno giorno

Salerno, brutale aggressione al Molo Masuccio: la Grassi Junior denuncia “Clima di intimidazioni legato alle segnalazioni all’ANAC” - Momenti di forte tensione questa mattina al Molo Masuccio Salernitano, dove Paolo Grassi, noto armatore salernitano e rappresentante legale della Grassi Junior Società Cooperativa, è stato vittima di una violenta aggressione fisica e verbale.

Salerno, Celano (FI) sull’aggressione in pieno centro: “Servono interventi immediati” - Tempo di lettura: 2 minuti È emergenza sicurezza nel centro cittadino di Salerno. A denunciarlo il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano che ha preso spunto da un episodio accaduto nel pomeriggio di ieri per lanciare un Al sindaco di Salerno e alle Forze dell’ordine.

