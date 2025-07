Aggressione a ebrei in autogrill si indaga su due famiglie di italiani di seconda generazione

Ci sarebbero anche due famiglie di italiani di seconda generazione nel mirino degli investigatori che stanno indagando sull'aggressione avvenuta domenica scorsa nell'autogrill di Lainate ai danni di un francese e del figlio di 6 anni di religione ebraica. I ruoli sono tutti da definire, ma stando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Aggressione ai turisti ebrei in autogrill, identificate tre persone: “Percosse e odio razziale” - La procura di Milano, grazie alle immagini delle telecamere nella stazione di servizio di Villoresi Ovest, sta dando un nome a chi ha insultato e picchiato l’uomo davanti a suo figlio

Aggressione choc in autogrill contro famiglia di ebrei. “Razzisti antisemiti” | VIDEO - Ennesima aggressione ai danni degli ebrei: in provincia Milano degli ebrei francesi sono stati aggrediti in un autogrill al grido di “Free Palestine”.

Aggressione antisemita in autogrill a Milano, ‘A casa, assassini!’ - (Adnkronos) – Padre e figlio, con in testa la kippah, insultati in un'area di sosta sulla Milano laghi, mentre facevano la fila per il bagno, al grido di 'Palestina libera'.

Mo: aggressione ebrei, Digos prosegue con identificazioni, focus su due famiglie - Due famiglie italiane sarebbero al centro delle identificazioni da parte della Digos di Milano per l'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di La ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Aggressione all'autogrill: identificate tre persone per gli insulti antisemiti - Le immagini registrate dal rabbino francese durante l'aggressione nella stazione di servizio sono cruciali per identificare i presenti: non c'erano telecamere dove l'uomo sarebbe stato percosso ... Riporta msn.com