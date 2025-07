Aggredita a colpi di lama mentre dormiva Il racconto della tragica nottata

È stata interrogata dalla Polizia la donna aggredita in casa, a colpi di lama, la scorsa notte. Accompagnata dall’avvocato Giampiero Vellucci, ha ricostruito la vicenda iniziata intorno alle 4:30 del mattino, quando è stata improvvisamente aggredita dal marito che con diversi fendenti l'ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

