Aggredisce l' addetto alla vigilanza che lo sorprende a rubare al supermercato | 18enne in manette

Avrebbe provato a rubare alcuni alimentari all'interno di un supermercato, dopodiché si sarebbe scagliato contro l’addetto alla vigilanza che lo ha fermato all’uscita. A finire in manette nel tardo pomeriggio di martedì per mano della polizia di Stato di Verona, è stato un 18enne marocchino. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it

