Aggiornamento clair obscur | cosa c’è da sapere senza Eccessi

Il recente aggiornamento di Clair Obscur: Expedition 33 ha portato alcune novitĂ , ma l’impressione generale è quella di un miglioramento limitato rispetto alle aspettative dei giocatori. Dopo numerosi aggiornamenti minori, l’ultima patch 1.4.0 si distingue principalmente per l’introduzione di alcune funzionalitĂ richieste da tempo e per alcune modifiche che, in modo inaspettato, hanno anche comportato dei nerf al gameplay. In questo articolo si analizzano le principali novitĂ e le criticitĂ di questa release. l’aggiornamento 1.4.0 di clair obscur: expedition 33 si rivela sotto le aspettative. l’introduzione del battle retry: una funzione richiesta da tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

