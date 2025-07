Ageop e i piccoli pazienti La campagna solidale | | Il cancro non fa vacanze

"Restami accanto, dovunque andrai. La mia cura non può andare in vacanza". È questo il claim della campagna estiva di Ageop Ricerca, che invita a non dimenticare bambini e ragazzi dell’ Oncologia Pediatrica nei mesi in cui l’attenzione tende fisiologicamente a calare. "Ma il cancro non va in vacanza", ricorda la direttrice di Ageop Francesca Testoni. Sulla piattaforma https:dona.ageop.orgestate è possibile contribuire a sostenere l’operato dell’associazione, che nel 2024 ha garantito l’accoglienza gratuita in quattro case a 77 famiglie (+11 rispetto al 2023), spendendo in un ulteriore appartamento in affitto per rispondere alla crescente richiesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ageop e i piccoli pazienti. La campagna solidale:: "Il cancro non fa vacanze"

