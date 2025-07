Affitti transitori alle stelle crolla la domanda

Milano, 30 Luglio 2025 – Aumentano i canoni di locazione e di conseguenza, soprattutto nelle grandi città , diminuiscono i contratti transitori. Se lo scorso anno si era detto di un fenomeno, quello degli affitti transitori, ovvero di contratti di locazione non inferiori ai 30 giorni e non superiori ai 18 mesi che stava spopolando in Italia, con una domanda in crescita ovunque, ecco che un anno dopo la tendenza si è invece ribaltata. Anche a causa di prezzi in crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi (il dato Italia registra un +28% rispetto al primo semestre del 2024), la richiesta è crollata quasi ovunque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Affitti transitori alle stelle, crolla la domanda

