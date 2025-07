Affidopoli Matteo Ricci dopo l’interrogatorio | Molto soddisfatto

“Sono molto soddisfatto, ho risposto a ogni domanda e ho raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati, rispetto alla mia attività da sindaco”. Lo ha detto Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla guida della Regione Marche, dopo 5 ore e mezza di interrogatorio alla Guardia di Finanza di Pesaro. L’ex sindaco di Pesaro è indagato nell’ambito dell’inchiesta ‘Affidopoli’, sull’affidamento di incarichi pubblici nel periodo in cui era primo cittadino. È sceso dall’auto del suo avvocato Lucio Monaco per parlare con i giornalisti. “Ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti e, anzi, ho apportato anche un contributo ulteriore per l’accertamento della verità – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Affidopoli, Matteo Ricci dopo l’interrogatorio: “Molto soddisfatto”

Matteo Ricci sul caso Affidopoli: “Io sono parte lesa”. E al M5s: “Non accetto lezioni di onestà ” - ?????  Pesaro, 25 luglio 2025 –  Massimiliano Santini, ex regista e stratega degli eventi pesaresi, sarà ascoltato lunedì prossimo dalla Procura.

Marche verso le urne: la sinistra vuole scaricare Matteo Ricci per il caso “affidopoli” - Le Marche si preparano alle elezioni regionali. Che si terranno in autunno(presumibilmente ad inizio ottobre)e che per ora hanno una sola certezza: Francesco Acquaroli, governatore uscente, sarà ricandidato con un’unanimità mai venuta in discussione da parte del centrodestra.

Matteo Ricci indagato nell’inchiesta su Affidopoli: “Ma vado avanti” - Pesaro, 22 luglio 2025 – Ora è ufficiale: anche Matteo Ricci è indagato nell’inchiesta su Affidopoli.

