Affidopoli Matteo Ricci dopo 5 ore di interrogatorio | video

"Ho ribadito la mia assoluta estraneitĂ ai fatti e ho apportato un contributo ulteriore per l'accertamento della veritĂ ", ha detto l'ex sindaco di Pesaro dopo essere stato ascoltato dal pm, nell'ambito dell'indagine per corruzione sugli affidamenti del Comune a due associazioni no profit, Opera Maestra e Stella Polare, tra il 2019 e il 2024.

Matteo Ricci sul caso Affidopoli: “Io sono parte lesa”. E al M5s: “Non accetto lezioni di onestà ” - ?????  Pesaro, 25 luglio 2025 –  Massimiliano Santini, ex regista e stratega degli eventi pesaresi, sarà ascoltato lunedì prossimo dalla Procura.

Marche verso le urne: la sinistra vuole scaricare Matteo Ricci per il caso “affidopoli” - Le Marche si preparano alle elezioni regionali. Che si terranno in autunno(presumibilmente ad inizio ottobre)e che per ora hanno una sola certezza: Francesco Acquaroli, governatore uscente, sarà ricandidato con un’unanimità mai venuta in discussione da parte del centrodestra.

Matteo Ricci indagato nell’inchiesta su Affidopoli: “Ma vado avanti” - Pesaro, 22 luglio 2025 – Ora è ufficiale: anche Matteo Ricci è indagato nell’inchiesta su Affidopoli.

