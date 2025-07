Il calendario dei pay-per-view della AEW per la seconda metà del 2025 sta assumendo una forma sempre più dettagliata. Stamattina, durante un’intervista con l’emittente Q101, Tony Khan ha annunciato che AEW Worlds End si terrà il 27 dicembre alla Now Arena, nei pressi di Chicago, Illinois. La location non è una scelta casuale: la Now Arena ha un valore simbolico per la AEW. È lì che si è tenuto il primo storico All In, lo show che ha gettato le basi per la nascita della compagnia. Da allora, l’arena ha ospitato numerosi eventi targati AEW e Chicago stessa è diventata una vera e propria “seconda casa” per la promotion, come dimostra anche la serie di show all’ Aragon Ballroom, che si concluderà con l’episodio di AEW Collision previsto per domani. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan annuncia data e luogo di Worlds End 2025