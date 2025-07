Nella struttura di uno show di wrestling, è importantissimo che tutti gli attori coinvolti siano allineati su ciò che succede in ogni segmento della serata. E per farlo – ce lo ha insegnato anche la visione di WWE Unreal – sono fondamentali i meeting di produzione: momenti in cui i produttori dei incontri (ma anche i wrestler stessi) si ritrovano tutti insieme e discutono ciò che succederà dentro e fuori dal ring, di modo da evitare sovrapposizioni o doppioni nel corso della serata. Eppure non in tutte le federazioni succede così, e anzi l’assenza di meeting di produzione è stata da sempre una delle critiche mosse nei confronti della AEW, quando magari nel corso della stessa serata si vedeva uno spot molto simile più di una volta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Dopo le critiche Tony Khan ha introdotto i meeting di produzione