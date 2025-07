Aerotech Academy seconda edizione | opportunità per 20 giovani laureati

E’ stato pubblicato il  nuovo bando di selezione per la seconda edizione dell’Aerotech Academy Puglia  che prevede 20 posti disponibili per giovani laureati interessati a intraprendere un percorso formativo d’eccellenza nel settore aerospaziale. Dall’avvio del progetto nel 2020 a Pomigliano (Napoli), l’Aerotech Academy ha diplomato complessivamente 159 studenti,  “contribuendo concretamente – dichiara Leonardo – allo sviluppo del capitale umano nel Mezzogiorno e al rafforzamento della filiera tecnologica nazionale. Leonardo ha già assunto 98 diplomati delle prime quattro edizioni nel sito campano,  impiegandoli prevalentemente nei settori chiave dell’azienda: ingegneria di progettazione, ingegneria industriale, qualita’, logistica, procurement, risorse umane e altre funzioni strategiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

POMIGLIANO D'ARCO, 26 LUGLIO 2025 – Si è conclusa ieri con la consegna dei diplomi la quinta edizione dell'Aerotech Academy presso l'Aerotech Campus di Leonardo a Pomigliano d'Arco.

