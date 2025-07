Aeroporto di Perugia Ryanair | Pronti a portare 800mila passeggeri all' anno se togliete la tassa municipale e abbassate i costi

Ryanair annuncia un “piano di crescita” per l'aeroporto di Perugia. Il vettore mette sul piatto “dieci nuove rotte” da e per il San Francesco d'Assisi, con “il raddoppio del traffico passeggeri da 400.000 a 800.000 all’anno (+100%) entro il 2028”. Ma “a condizione che si riducano i costi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sorpresa, l'aeroporto Sanzio continua a crescere: Perugia insegue, Pescara vola - ANCONA Nel 2024 il record è stato mancato per una manciata di unità . Ora il 2025 ci riprova ed i dati dei primi quattro mesi invitano ad un timido ottimismo.

L’aeroporto di Perugia: un importante punto di riferimento per la mobilità regionale e il turismo umbro - L’Aeroporto di Perugia, ufficialmente noto come Aeroporto Internazionale dell’Umbria-Perugia “San Francesco d’Assisi”, rappresenta un importante punto di riferimento per la mobilità regionale e il turismo umbro.

