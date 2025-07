Aeroporto di Fiumicino nuove regole per i viaggiatori | in valigia fino a 2 litri di liquidi

Fiumicino, 31 luglio 2025 – Nuove regole per chi viaggia dall’aeroporto di Fiumicino: a partire dal 26 luglio, infatti, come indicato dalle nuove disposizioni della Commissione Ue, è possibile portare in valigia fino a 2 litri di liquidi. Questo è reso possibile grazie agli scanner di nuova generazione Eds in uso presso lo scalo internazionale per il controllo dei bagagli a mano. Fatto che conferma ancora una volta l’innovazione e l’avanguardia che caratterizza l’hub di Fiumicino. “Sarà consentito trasportare LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) in contenitori fino a 2L per singolo contenitore, mantenendoli all’interno del bagaglio a mano durante le operazioni di controllo – si legge sul sito della società che gestisce gli Aeroporti di Roma -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - liquidi - aeroporto - regole

A Fiumicino apparecchi per test liquidi già attivi nel 2023 - Aeroporti di Roma aveva già attivato nello scalo di Roma Fiumicino nel 2023 le apparecchiature di ultima generazione in grado di testare i liquidi che erano state utilizzate per oltre un anno.

Fiumicino, addio restrizioni sui liquidi in valigia - All’aeroporto di Fiumicino, già dal 27 febbraio 2023, sono entrati in funzione i nuovi sistemi di controllo bagagli che eliminano le restrizioni sui liquidi nel bagaglio a mano.

Via libera ai liquidi nel bagaglio a mano: le reazioni dei passeggeri a Fiumicino | GUARDA - Dopo il via libera ai liquidi nel bagaglio a mano, Roma Fiumicino applica da subito le nuove regole Ue: "A partire dal 26 luglio 2025, in ottemperanza alle nuove disposizioni della Commissione Ue, grazie agli scanner di nuova generazione Eds C3 in uso presso l'aeroporto di Fiumicino per il controllo dei bagagli a mano, sarà consentito trasportare LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) in contenitori fino a 2L per singolo contenitore, mantenendoli all'interno del bagaglio a mano durante le operazioni di controllo", si legge sul sito della società che gestisce gli aeroporti di Roma.

Aeroporto di Fiumicino, in vigore le nuove regole: stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano https://ift.tt/dOzSo5g Vai su X

A partire dal 26 luglio 2025, in ottemperanza alle nuove disposizioni della Commissione Europea, grazie agli scanner di nuova generazione EDS C3 in uso presso l’aeroporto di Fiumicino per il controllo dei bagagli a mano, sarà consentito trasportare LAGs (L Vai su Facebook

Aeroporto di Fiumicino, in vigore le nuove regole: stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano; Aerei, liquidi senza limiti nel bagaglio a mano. Ecco in quali aeroporti è già possibile; Liquidi nel bagaglio a mano, chi parte da Fiumicino può già portarli: ecco le regole.

Liquido a bordo degli aerei, Fiumicino tappezzata di avvisi. I nostri test con i liquidi in valigia - "Sì, lo sapevo perché mio padre mi ha detto che le regole sono cambiate – commenta Sara Casini ... Da informazione.it

Aerei, liquidi senza limiti nel bagaglio a mano. Ecco in quali aeroporti è già possibile - Al via i nuovi criteri per il trasporto di liquidi all’interno del bagaglio a mano: il cambio già operativo nello scalo romano di Fiumicino. Riporta ilsole24ore.com