Aeroporti in tilt in Gran Bretagna voli cancellati o in ritardo | caos per centinaia di migliaia di persone

Londra, 30 luglio 2025 – Voli in tilt in Gran Bretagna: "centinaia di migliaia di persone" sono destinate a venire coinvolte in un autentico "caos" nel pieno delle vacanze estive per l'imprecisato "guasto tecnico" che oggi ha temporaneamente bloccato decolli e partenze in tutti i maggiori aeroporti britannici. Lo riferiscono i media, malgrado l'annuncio del problema risolto e la ripresa graduale dei voli segnalata dai vari scali, inclusi quelli londinesi di Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton. La coda di ritardi da smaltire e cancellazioni parziali è infatti inevitabile e il ritorno alla normalitĂ piena richiederĂ ore.

