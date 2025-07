Aereo militare con a bordo un gruppo di indigeni precipita in Venezuela | morte sette persone tre feriti

Un aereo militare √® precipitato in Venezuela con a bordo un gruppo di indigeni della comunit√† Yanomami: sono morte sette persone e tre sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aereo - militare - bordo - gruppo

Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare - Una nave russa, il rimorchiatore della Marina di Mosca?Jakob Grebelsky? (MB-119), sta attraversando lo Stretto di Sicilia dirigendosi verso est a una velocità di.

New York Times: ‚ÄúTrump deporta un gruppo di migranti in Libia a bordo di un aereo militare americano‚ÄĚ - Migranti deportati dagli Stati Uniti a un paese devastato da quasi 15 anni di guerra civile, dove le organizzazioni umanitarie da anni denunciano le condizioni ‚Äúorribili‚ÄĚ dei centri di detenzione.

Corea del Sud, lo spettacolo aereo dell'aeronautica militare degli Stati Uniti - Il media day dell'Osan Air Power Day 2025, uno spettacolo aereo ospitato dal 51st Fighter Wing delle forze aeree degli Stati Uniti, si tiene presso la base aerea di Osan, a Pyeongtaek, in Corea del Sud.

Vi presentiamo il Tornado #SpecialColor realizzato in occasione dell‚Äôevento celebrativo che si svolger√† il 3 luglio al 6¬į Stormo dell'#AeronauticaMilitare, per il passaggio del 154¬į Gruppo Volo dalla linea Tornado a quella F-35. La livrea, nei colori storici rosso Vai su Facebook

Sardegna, soccorso aereo: elicottero del 15¬į Stormo recupera uomo in difficolt√† su una scogliera; New York Times: ‚ÄúTrump deporta un gruppo di migranti in Libia a bordo di un aereo militare‚Ķ; Esercitazione del Nocs: intervento per dirottamento di un treno.

Corea del Sud. Aereo militare precipita con 4 persone a bordo ... - RaiNews - Un aereo della marina militare sudcoreana, con quattro persone a bordo, è precipitato giovedì durante un volo di addestramento. Come scrive rainews.it

Corea del Sud, precipita aereo militare: 4 persone a bordo - Corea del Sud, precipita aereo militare: 4 persone a bordo Mondo 29 mag 2025 - Si legge su tg24.sky.it