Adolescenti e giovanissimi che inalano il protossido d’azoto per sballarsi la droga del palloncino Di cosa si tratta

Il fenomeno dell’uso ricreativo del protossido d’azoto tra adolescenti e giovanissimi non è accompagnato da un sistema di rilevazione capace di restituirne le dimensioni reali. In Italia mancano dati ufficiali che documentino con precisione la diffusione della cosiddetta “droga del palloncino”, ma diversi professionisti sanitari, interpellati nel corso di studi recenti, confermano che i casi riscontrati sono probabilmente solo una frazione di quelli effettivi. L’ipotesi di una sottostima è avvalorata anche dai numeri in crescita registrati in vari Paesi europei, dove le autoritĂ sanitarie hanno rilevato un aumento costante del consumo, in particolare tra le fasce piĂą giovani della popolazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: adolescenti - giovanissimi - protossido - azoto

