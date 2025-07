‘Ademola miaaaa… Ma quando arrivi?’ Il triangolo dell’estate

Il triangolo dell’estate 2025: l’Atalanta, Lookman e l’Inter. Con Ademola in mezzo, che spinge per vestire il nerazzurro meneghino e allontanarsi dal nerazzurro orobico. SOGNI DI MEZZ’ESTATE – Ademola miaaa. Urlava circa 14 mesi fa il buon Andrea Marinozzi di Sky Sport (PS: non è per fare pubblicitĂ a lui o all’emittente, ma la bravura e il trasporto a volte vanno sottolineate) quando Ademola Lookman al terzo gol rifilato ai campioni di Germania del Bayer Leverkusen mandava in estasi l’intero popolo atalantino e con sĂŠ tutta l’Italia (eccetto Brescia. Per questioni di rivalitĂ ), consegnando all’Atalanta il primo grande trofeo internazionale della sua storia. 🔗 Leggi su Inter-news.it

