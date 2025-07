ADDIO MUFFA PER LE PIANTE | puoi irrigare quanto ti pare il segreto della nonna è sempre il migliore lo dice l’esperto e il portafogli conferma

Irrigazione serale e rischio muffa nelle piante di casa, trovare un equilibrio delicato tra umiditĂ e salute vegetale Annaffiare di sera è un’abitudine consolidata tra chi coltiva orti e cura giardini, complice la minore evaporazione e il risparmio idrico che ne consegue. Tuttavia, questa pratica può nascondere insidie per la salute delle piante, soprattutto se eseguita senza attenzione. La mancanza di luce solare nelle ore notturne rallenta l’asciugatura del terreno e delle foglie, creando un ambiente umido che può favorire la proliferazione della muffa, uno dei principali nemici di chi coltiva. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - ADDIO MUFFA PER LE PIANTE: puoi irrigare quanto ti pare, il segreto della nonna è sempre il migliore, lo dice l’esperto e il portafogli conferma

