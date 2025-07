Addio a Stefano storico dipendente comunale Aveva solo 44 anni

Una comunità sconvolta per una perdita terribile e improvvisa. E' morto all'età di soli 44 anni Stefano Carenini, dipendente comunale di Torre de' Busi, paese della Valle San Martino. In servizio da quasi 20 anni, Stefano lavorava in particolare come tecnico e operaio, ma non solo. Era sempre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it