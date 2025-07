Addio a Paul Mario Day il primo cantante degli Iron Maiden aveva 69 anni

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del rock britannico: Paul Mario Day, il primo cantante a prestare la voce ai leggendari Iron Maiden, è morto all'età di 69 anni. A dare notizia della scomparsa, come riporta 'Billboard', sono stati alcuni ex colleghi e musicisti che con lui avevano condiviso palchi e studi di registrazione negli anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Paul Mario Day, è morto il primo cantante degli Iron Maiden - Il musicista britannico, voce originaria della leggendaria band heavy metal, è morto in Australia. Riporta repubblica.it

È morto Paul Mario Day, il primo cantante degli Iron Maiden - La scena del metal britannico piange la scomparsa di Paul Mario Day, volto originale degli Iron Maiden, che si è spento a 69 anni nella sua casa australiana dopo una lunga battaglia contro il cancro. Come scrive rollingstone.it