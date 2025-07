Ad Auschwitz avevate un posto dove mangiare | frase-choc sui social contro Daniele Nahum Che denuncia l’hater

Milano, 30 luglio 2025 – La misura è colma. È questo il pensiero di Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione a Milano, oltre che esponente di spicco della comunitĂ ebraica, riguardo gli insulti ricevuti sui social da un’agguerrita pattuglia di hater antisemiti. Per questo, in un momento segnato da un’ondata di un “sentiment” sul crinale pericoloso fra antisionismo e antisemitismo (vedasi l’esempio della recentissima aggressione a papĂ e figlio ebrei francesi in un autogrill a Lainate), ha deciso di sporgere denuncia contro l’autore di una serie di attacchi deliranti, contenuti in un commento a un suo post sui social network, nel segno di un antisemitismo esibito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: social - daniele - nahum - hater

Amici 2025: Daniele Doria trionfa, ma i social incoronano Francesco Fasano - Si è conclusa l’edizione 2025 di Amici con la vittoria di Daniele Doria, ballerino capace di conquistare il pubblico al fotofinish superando il cantante TrigNO.

Scudetto Napoli, Gigi D’Alessio sui social: “Pino Daniele con Troisi, Merola e Carosone…” - Scudetto del Napoli, Gigi D’Alessio festeggia sui social. La gioia dei napoletani per la vittoria dello scudetto è incontenibile.

Dante e la sua poetica in tempo di social: se ne parla in piazzetta Bagnasco con Daniele Fazio - Cosa ha da dirci Dante nell'era del digitale e dei social? Come le stelle per gli antichi naviganti, i versi del poeta possono illuminare e guidarci, e inoltre sono spunti di riflessione contro l'omologazione e la mediocritĂ .

Ad Auschwitz avevate un posto dove mangiare: frase-choc sui social contro Daniele Nahum. Che denuncia l’hater; Il bluff della scrittrice Parodi, hater ossessionata dagli ebrei; Milano, Nahum(Azione) querela hater per post antisemita.

'Ad Auschwitz avevate da mangiare', Nahum denuncia haters - È la frase rivolta sui social al consigliere comunale milanese di Azione, ed esponente della comunità ebraica, Daniele Nahum. Secondo msn.com

Insulti antisemiti contro daniele nahum, consigliere milanese di azione: la denuncia ufficiale - Daniele Nahum, consigliere comunale di Milano per Azione e membro della comunità ebraica, presenta querela contro insulti antisemiti sui social che negano l’olocausto e offendono la memoria di Anna Fr ... Lo riporta gaeta.it