' Ad Auschwitz avevate da mangiare' Nahum denuncia haters

"Almeno ad Auschwitz avevate un posto dove lavorare, mangiare e dormire". È la frase rivolta sui social al consigliere comunale milanese di Azione, ed esponente della comunità ebraica, Daniele Nahum. "Non posso permettere a nessuno di scrivermi questo, né che la memoria di Anna Frank venga infangata con beceri cori da stadio - ha spiegato in una nota -. La misura è colma e per questo sporgerò formale querela, assistito dal collega consigliere e avvocato Alessandro Giungi, verso tutti coloro che mi hanno rivolto insulti di carattere antisemita ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

