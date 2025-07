Ad agosto una settimana di chiusura parziale del ponte di Seriate sull’Asse Interurbano

Da lunedì 4 a domenica 10 agosto sarà chiusa la corsia di marcia dell’ Asse Interurbano in direzione Lecco da Brescia in prossimità del ponte sul fiume Serio nel territorio comunale di Seriate. Rimarrà regolarmente aperta la corsia di sorpasso. I lavori rientrano nell’ambito delle operazioni di manutenzione straordinaria previste dal piano viario per la sostituzione delle linee di giunto. La chiusura è necessaria per sollevare il ponte e completare la sostituzione degli apparecchi d’appoggio. I lavori sono stati programmati dalla Provincia di Bergamo nel periodo estivo, caratterizzato da una minore intensità del traffico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ad agosto una settimana di chiusura parziale del ponte di Seriate sull’Asse Interurbano

In questa notizia si parla di: ponte - agosto - chiusura - seriate

Campotto, il vertice coi residenti: "Il ponte sarà ultimato ad agosto" - Verso la fine del mese di luglio, Ferragosto al più tardi, sarà completato il ponte sull’Idice, inagibile da circa un anno e poi demolito.

Ponte, il 16 agosto ritorna la Sagra dell’Ammugliatiello - Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto a Ponte, in provincia di Benevento, per l’attesa edizione 2025 della Sagra dell’Ammugliatiello, in programma il 16, 17 e 18 agosto presso la caratteristica Contrada Ferrarisi.

Ponte, dal 16 al 18 agosto torna la Sagra dell’Ammugliatiello - Comunicato Stampa Tre serate di gusto e musica nella caratteristica Contrada Ferrarisi per l’edizione 2025 della festa più attesa dell’estate pontese Tutto pronto a Ponte, in provincia di Benevento, per l’attesa edizione 2025 della Sagra dell’Ammugliatiello, in programma il 16, 17 e … Continua L'articolo Ponte, dal 16 al 18 agosto torna la Sagra dell’Ammugliatiello proviene da Fremondoweb.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER I LAVORI SUL PONTE DEL FIUME SERIO Si informa la cittadinanza che, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del ponte sul fiume Serio in prosecuzione di via Italia, sono previste le seguenti modifiche temporanee Vai su Facebook

Ad agosto una settimana di chiusura parziale del ponte di Seriate sull’Asse Interurbano; Asse Interurbano, chiusura parziale del ponte a Seriate dal 4 al 10 agosto; Chiusura parziale dell’Asse Interurbano a Seriate per lavori sul ponte del fiume Serio.

Asse Interurbano, chiusura parziale del ponte a Seriate dal 4 al 10 agosto - Da lunedì 4 a domenica 10 agosto, sarà chiusa la corsia di marcia dell’Asse Interurbano (SP ex SS 671) in direzione da Brescia verso Lecco, nel tratto in corrispondenza del ponte sul Fiume Serio, nel ... Riporta ecodibergamo.it

Seriate, chiusura ponte: code previste ma disagi contenuti - Il primo lunedì è stato segnato da un traffico maggiore, ma i disagi sono stati contenuti ... Si legge su ecodibergamo.it