Avevano messo online un annuncio per vendere un'Audi A1, ma dopo aver incassato la caparra di 500 euro, da una portopotentina, sono spariti nel nulla. Per questo una donna di 36 anni e un uomo di 38, entrambi giĂ noti alle forze dell'ordine e residenti nella provincia di Varese, sono stati denunciati per truffa. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Porto Potenza. A maggio, una 50enne del posto si era imbattuta in un annuncio online che proponeva la vendita di un'Audi A1 a un prezzo vantaggioso. Dopo aver preso accordi con la sedicente venditrice dell'auto, la portopotentina ha versato tramite un bonifico ben 500 euro a titolo caparra, con l'accordo di ritirare il veicolo l'indomani a Varese.

Acquista un'auto online. Ma viene ingannata