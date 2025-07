Acquaroli fra voto e Pnrr | Ricci oggi in procura? Il tema non ci riguarda

"Ho rispetto per tutti i candidati e, pur nelle differenze legittime, quando c’è un confronto sereno ne escono rafforzati sia il ruolo delle istituzioni che la democrazia stessa". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Parlando del clima in vista delle prossime elezioni regionali, Acquaroli – ha sottolineato l’importanza di una campagna elettorale partecipata: "È un momento fondamentale per la democrazia, che si arricchisce grazie al contributo e alla presenza dei cittadini". Attualmente sono sei i candidati ufficiali: oltre ad Acquaroli per il centrodestra, ci sono Matteo Ricci, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli fra voto e Pnrr: "Ricci oggi in procura?. Il tema non ci riguarda"

In questa notizia si parla di: acquaroli - voto - pnrr - ricci

Il ministro Lollobrigida: “Stop ai pirati del cibo. Il voto nelle Marche? Vince Acquaroli” - Ancona, 13 maggio 2025 – Ministro Francesco Lollobrigida, per due giorni sarà in visita nelle Marche, una terra di eccellenze agroalimentari e vitivinicole.

Marche verso il voto. Mancini si schiera: "Io tifo Acquaroli" - Roberto Mancini pennella l’endorsement (quasi perfetto) per Francesco Acquaroli, e siamo solo al primo tempo della campagna per le regionali d’autunno.

Balzo di Acquaroli prima del voto: consensi su per il governatore delle Marche - La Governance Poll del Sole 24 ore piomba sulla campagna elettorale per le regionali delle Marche, aggiungendo altro fieno alla cascina statistica del Presidente uscente Francesco Acquaroli, in corsa per la riconferma.

Decisa la data del voto nelle Marche, ma Matteo Ricci protesta https://www.corrierenazionale.net/2025/07/22/decisa-la-data-del-voto-nelle-marche-ma-matteo-ricci-protesta/ La firma del decreto è arrivata nel pomeriggio: il presidente della Regione Marche, Fr Vai su Facebook

Acquaroli fra voto e Pnrr: Ricci oggi in procura?. Il tema non ci riguarda; Regionali, Rizzo scende in campo: «La sinistra ha tradito Berlinguer, Ricci e Acquaroli eseguono ordini; Elezioni regionali, i destini intrecciati di Campana e Toscana.

Acquaroli fra voto e Pnrr: "Ricci oggi in procura?. Il tema non ci riguarda" - Il governatore "Sei candidati per la guida della Regione: è democrazia". Riporta ilrestodelcarlino.it

Sondaggi politici Regionali Marche 2025/ Ricci a +1% su Acquaroli ma ‘Affidopoli’ inguaia il Centrosinistra - Sondaggi politici Izi sulle Elezioni Regionali Marche 2025 (prima dell'inchiesta su Ricci): Acquaroli a - ilsussidiario.net scrive