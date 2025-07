Acquario dell’Eur | condannata Mare Nostrum Romae 25 milioni di euro di risarcimento a Eur Spa

Nuovo capitolo nell’annosa vicenda dell’Acquario dell’Eur, il progetto rimasto incompiuto sotto il laghetto dello storico quartiere romano. Il Tribunale ha condannato Mare Nostrum Romae, societĂ concessionaria dell’opera, al pagamento di 25 milioni di euro in favore di Eur Spa, proprietaria dell’area e partecipata al 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 10% dal Comune di Roma. Il risarcimento è stato riconosciuto come penale contrattuale per i ritardi nell’esecuzione dei lavori, avviati nel 2008 ma mai conclusi. Contestualmente, la richiesta della stessa Mare Nostrum – che chiedeva oltre 50 milioni di euro di risarcimento – è stata rigettata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Acquario dell’Eur: condannata Mare Nostrum Romae, 25 milioni di euro di risarcimento a Eur Spa

