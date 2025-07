Acireale pretende di passare su una strada chiusa e minaccia gli operai con un fucile | Arrestato un 49enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS La strada era interdetta per lavori, ma l’uomo ha reagito con violenza armata. Nel pomeriggio di martedì 29 luglio 2025, un uomo di 49 anni, residente ad Acireale, è stato fermato e arrestato in flagranza di reato dopo aver puntato un fucile contro alcuni operai impegnati in un cantiere stradale in via Carico. La strada era chiusa al traffico per lavori in corso, ma l’uomo ha insistito per attraversarla in scooter, arrivando a minacciare chi cercava di impedirglielo. Prima il passaggio forzato, poi il ritorno con un’arma carica. Secondo le ricostruzioni raccolte sul posto, il 49enne ha preteso il passaggio, nonostante il divieto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

