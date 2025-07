Accusato di aver sequestrato un 21enne nella sua casa | resta in carcere

LECCE - Resta in carcere il 32enne brindisino arrestato in flagranza il 15 luglio scorso con l'accusa di aver sequestrato per una notte, nella propria abitazione, un 21enne residente a Oria. Sulla vicenda, già raccontata in questo articolo, si era già espressa in sede di convalida la gip del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

