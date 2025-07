Accordo Ue-Usa sui dazi In ballo 160 milioni di export | Il 15% non è una vittoria

L’accordo commerciale siglato tra Europa e Stati Uniti in Scozia, domenica scorsa, giĂ da ieri ha iniziato a traballare. Infatti, la Commissione europea ha sottolineato che "l’accordo politico del 27 luglio 2025 non è giuridicamente vincolante. Ue e gli Usa negozieranno ulteriormente". Intanto una soglia è stata fissata: dazi al 15% sull’export dei prodotti italiani verso gli Usa. Il dado è stato tratto e da qui si inizia a trattare. Quale la ricaduta paventata sul distretto pratese e sulla sua manifattura, se si considera che la quota di export della provincia di Prato è del 4,9%, pari a meno di 160 milioni di euro? E se si considera che alcuni dazi sono giĂ superiori come per tessuti cardati e pettinati a maggioranza lana (al 25%), capi di abbigliamento da donna al 14,9% mentre le macchine tessili per produzione e finissaggio dei tessuti non tessuti sono a dazio zero o minimo? Confindustria Toscana Nord parte dal fatto che il punto di caduta nelle trattative sui dazi è stato piĂą contenuto del ventilato 30% e in assenza di indicazioni ufficiali precise, le interpretazioni ad oggi piĂą accreditate sostengono che i dazi del 15% verranno applicati in maniera generalizzata e flat, assorbendo quelli esistenti: una differenza non da poco in una trattativa ancora in corso per alcune tipologie merceologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

