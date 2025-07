Accordo dazi Usa-Ue Giorgetti | Tariffa del 15% comprende anche quelli di base del 5% – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Io ricordo che la tariffa del 15% è una tariffa, e questo è un aspetto che non è di dettaglio, che ricomprende i precedenti di base, pari a circa il 5%, il 4,8%, quindi l'incremento non è esattamente un incremento del 15%. E comunque, come ho giĂ ricordato, le negoziazioni sono ancora in corso per definire aspetti che non saranno di dettaglio, ma che noi ci proponiamo in qualche modo di ricondurre a difendere esattamente i settori e i prodotti di maggiore rilevanza e strategicitĂ per l'economia italiana.” Così il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sui dazi, durante il suo intervento al Question Time alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tariffa - base - accordo - dazi

Dazi, prove d’intesa Usa-Ue: prevista una tariffa base del 15%. Manca ancora il via libera di Trump - Roma, 23 luglio 2025 – La bozza c’è, l’intesa non ancora: tra Ue e Usa si profila un accordo su dazi al 15%, ma nessuno è in grado di sapere se l’operato dei negoziatori verrà confermato da Donald Trump, come tutto lascerebbe pensare se non ci trovassimo di fronte all’attuale presidente Usa.

Dazi, la proposta Usa all’Ue: “Tariffa base del 10% su tutto, eccezioni per settori sensibili come alcolici e aerei” - Una tariffa base del 10% su tutti i prodotti Ue, con alcune esenzioni per settori sensibili come quello aeronautico e quello degli alcolici.

Dazi USA al 15% sull’export europeo: compromesso o stangata? @Simone1bettini, presidente di @Federmeccanica e del gruppo toscano Rosss, lancia un allarme chiaro: l'accordo tra Europa e Stati Uniti con una tariffa base al 15% non è il "male minore", ma Vai su X

“Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta”. Donald Trump e Ursula von der Leyen annunciano così alla stampa il raggiungimento dell’accordo sui #dazi. L’intesa, frutto di mesi di negoziati, fissa una tariffa base del 15% sui prodotti europei. La svolta è arrivata do Vai su Facebook

Trump: Scadenza 1 agosto non sarĂ estesa, un grande giorno. L'Europarlamento: Un disastro - Aggiornamento del 30 Luglio delle ore 19:58; Dazi, intesa Ue-Usa: per von der Leyen e Trump patto storico. Tariffa base al 15%; Trump e von der Leyen raggiungono l'accordo sui dazi tra USA e Ue: tariffa di base al 15%. Meloni: ora aiuti alle imprese colpite.

Accordo dazi Usa-Ue, Giorgetti: Tariffa del 15% comprende anche quelli di base del 5% - “Io ricordo che la tariffa del 15% è una tariffa, e questo è un aspetto che non è di dettaglio, che ricomprende i precedenti di base, pari a circa il 5%, il 4,8%, quindi l'incremento non è esattamente ... Si legge su ilgiornale.it

Raggiunto l'accordo Usa-Ue suoi dazi, tariffe al 15% - 'È una buona intesa che ci avvicinerà' ha spiegato Trump avvertendo che per acciaio e alluminio si resta al 50% (ANSA) ... Segnala ansa.it